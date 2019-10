英下院は29日、ジョンソン首相が提出した12月12日に総選挙を実施する法案を可決した。投票結果は賛成438票、反対20票。法案は今後、上院で審議される。

原題:U.K. Parliament Approves Early General Election on Dec. 12;

Johnson Gets His Gamble on a Snap Election to Fix Brexit Crisis(抜粋)