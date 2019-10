米国と中国は11月にチリで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて署名するため、通商協議「第1段階」の合意文書を仕上げる作業に取り組んでいる。ホワイトハウス報道官がロイター通信に述べた。

原題:

U.S., China Aim to Sign Deal in Chile: White House Tells Reuters(抜粋)