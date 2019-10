11月にチリで開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせた合意調印がなくても、米中の交渉決裂を意味するわけではなく単に時間がもっと必要だということだ。米政権当局者の発言としてロイター通信が報じた。

原題:

U.S.- China Phase One Deal May Not Be Signed at APEC: Reuters(抜粋)