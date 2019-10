中国の習近平国家主席とトランプ米大統領は、米中通商協議の暫定合意に署名するため、チリで開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて11月17日に会談する方向だ。サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)紙が、会談の準備状況について説明を受けた関係者を引用して報じた。関係者の氏名は明らかにしていない。

原題:

Trump, Xi Set for Interim Trade Deal on Nov. 17 in Chile: SCMP(抜粋)