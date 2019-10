トランプ大統領は、米国は中国との取引の非常に大きな部分の署名に向けて、予定より早く進んでいると述べた。

「われわれは予定より少し早く進んでいる。恐らく予定よりかなり前に進んでいる」

トランプ氏は中国との通商協議「第1段階」について、来月チリで開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて現地で署名することは可能との考えをあらためて示した

原題:

Trump: We Are Ahead of Schedule on Signing China Deal(抜粋)