ナバロ米大統領補佐官は、トランプ政権が11月中旬にチリで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APAC)首脳会議に合わせた米中部分合意の正式署名を目指す中で、12月に予定している対中関税引き上げの延期も「あり得る」と述べた。FOXビジネス・ネットワークが25日にインタビューを伝えた。

それによると、ナバロ氏は5月の交渉決裂に言及し、「もし彼らが再び背を向けたなら、われわれのせいではない」と発言。「われわれはチリに向け進みつつある。どうなるか見てみよう」と語った。

原題:Navarro Says Postponement of Dec. Tariffs May Be in Play: FBN(抜粋)