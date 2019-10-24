英銀ＲＢＳ、７－９月税引き前営業損益は赤字－厳しい四半期

英銀ＲＢＳ、７－９月税引き前営業損益は赤字－厳しい四半期Carla Canivete
英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）の７－９月（第３四半期）税引き前営業損益は800万ポンド（約11億2300万円）の赤字となった。
同行がまとめたアナリスト予想は７億2000万ポンドの黒字だった。同行は支払保証保険の不適切販売を巡る引当金９億ポンドを計上した。
総収入は29億ポンドと、予想の35億2000万ポンドを下回った。ナットウエスト・マーケッツ部門の厳しい四半期が収入に影響したと説明した。
19年の目標達成に向け順調だとし、19および20年の見通しを据え置いた。
- 発表資料
原題：
RBS Books 3Q Pretax Oper Loss, Hit By Challenging Quarter (1)（抜粋）
RBS Books 3Q Pretax Oper Loss, Hit By Challenging Quarter (2)
This story was produced with the assistance of Bloomberg Automation.