英銀ＲＢＳ、７－９月税引き前営業損益は赤字－厳しい四半期

英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）の７－９月（第３四半期）税引き前営業損益は800万ポンド（約11億2300万円）の赤字となった。

同行がまとめたアナリスト予想は７億2000万ポンドの黒字だった。同行は支払保証保険の不適切販売を巡る引当金９億ポンドを計上した。

総収入は29億ポンドと、予想の35億2000万ポンドを下回った。ナットウエスト・マーケッツ部門の厳しい四半期が収入に影響したと説明した。

19年の目標達成に向け順調だとし、19および20年の見通しを据え置いた。

発表資料

原題：

RBS Books 3Q Pretax Oper Loss, Hit By Challenging Quarter (1)（抜粋）

RBS Books 3Q Pretax Oper Loss, Hit By Challenging Quarter (2)