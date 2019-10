ソフトバンクグループはシェアオフィス事業を手掛ける米ウィーワークへの支援策について、対米外国投資委員会(CFIUS)の承認を求める計画だ。



同計画に詳しい関係者1人によると、ソフバンクGは今後数週間以内にCFIUSに申請する予定。情報が部外秘であることを理由に匿名を条件に語った。

原題:

SoftBank to Seek U.S. National Security Review of WeWork Deal(抜粋)