シェアオフィス事業を手掛ける米ウィーワークは、経営再建計画の一環として最大4000人の人員削減を行う計画だ。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が計画を直接知る関係者の話を引用して 伝えた。

それによると、ウィーワークの世界の従業員数は約1万4000人。削減する約1000人は管理作業員などとなる見通しで、会社側はこれらの業務の外注を目指す。同社は米国と欧州、日本に注力し他市場から撤退する方針という。

原題:

WeWork Plans to Cut as Many as 4,000 Staff: FT(抜粋)