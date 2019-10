日本銀行の一部の政策当局者は10月の利下げにはほとんどメリットがないと考えている。 ダウ・ジョーンズ通信が事情に詳しい匿名の関係者の話を基に報じた。



原題:Some BOJ Policymakers See Little Merit in October Rate Cut: DJ(抜粋)