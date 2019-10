英議会は22日、ジョンソン英首相が欧州連合(EU)と合意した離脱協定案を速やかに実現させる計画を阻止した。首相が目指す残り9日間でのEU離脱は暗礁に乗り上げ、政府は短期の離脱延期も排除しない考えを示した。

首相の離脱計画を実現させるために必要な関連法「離脱協定法案」を短期で審議する日程について、下院は反対322、賛成308の反対多数で否決した。これより先の採決では、離脱合意の一般原則が承認されていた。

政府は離脱協定法案の議会での進行を一時停止するが、撤回はしないと、スラック報道官が述べた。

