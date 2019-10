ジョンソン英首相は、自らのEU離脱計画を実行するための短期の離脱協定法案審議が否決される場合、法案そのものを取り下げ、クリスマス前の総選挙実施を呼び掛けると述べた。

首相は「議会がEU離脱の実現を拒否し、邪魔をして、離脱期限を来年1月かそれ以降に引き延ばすと決めるであれば、そのような状況で政府が存続できる可能性はない」と言明。「そうなれば法案を取り下げ、総選挙へ向けて進まざるを得なくなる」と語った。

原題:

Johnson: U.K. Govt Will Move Forward for Election If Bill Pulled(抜粋)