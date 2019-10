ペンス米副大統領が対中国政策について24日に演説するとのホワイトハウスの発表を受け、18日の米株式市場では主要株価指数が下げ幅を拡大する場面があった。ペンス氏は2018年10月の 演説で中国の数々の行動を厳しく批判。冷戦時代のスピーチのようだったと多くから評され、中国の強い反発を招いた。

再現となれば、貿易を巡る現在の米中間の緊張緩和は終わる可能性もある。

原題:

Pence Speech Plans Weigh, We May Have Brexit Deal: Macro Squawk(抜粋)