ルメール仏経済・財務相は17日、訪問中のワシントンで欧州の航空機メーカー、 エアバスへの補助金と、米国が発動を予定する報復関税について声明を出し、エアバスと米 ボーイングを巡るこの件の決着が「米欧にとって最良のシナリオになるだろう」とした上で、「米政権がこの方向に進むことを拒めば、もちろん世界貿易機関(WTO)の枠組みの範囲で、欧州も対抗する用意がある」と表明した。

ルメール経済・財務相は18日にライトハイザー米通商代表部(USTR)代表と会談する予定だ。

原題:Le Maire: Europe Ready to Retaliate If U.S. Moves With Tariffs(抜粋)