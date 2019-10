中国外務省は17日、米国人のジェイコブ・ハーラン、アリッサ・ピーターセン両氏が江蘇省で9月に拘束されたことを確認した。第三者の違法越境を手助けした疑いがあったと説明した。

同省の耿爽報道官が北京での定例記者会見で明らかにしたところによれば、地元当局が上海の米国総領事館に2人の拘束を遅滞なく伝え、米領事との面会を手配した。2人の正当な権利と利益を保護したという。

耿報道官はまた、米国が中国の外交官に対して米国内の大学・研究機関への訪問や地方政府当局者との面会について 事前通告を義務付けたことに中国は反対だと述べ、こうしたルールの撤回を米国側に求めた。

China Confirms Two U.S. Citizens Detained in Jiangsu(抜粋)