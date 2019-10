北アイルランドのプロテスタント強硬派、民主統一党(DUP)は、英国の欧州連合(EU)離脱の合意案で、税関や地方政府の発言権についての現在の提案を受け入れることはできないとツイートした。現提案は付加価値税(VAT)についても明瞭性を欠いていると主張した。

DUPは、北アイルランドにとって受け入れ可能で「連合王国の経済および憲法上の完全性を保護」するような合理的な案に至ることができるよう、政府と作業を続けると表明した。

ツイートを受けてポンドは一時0.6%安の1.2750ドルとなった。

