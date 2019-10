格付け会社フィッチ・レーティングスは16日、ソニーのキャッシュフロー改善がさらなる格上げを招く可能性があるとの見方を示した。

フィッチは発表資料で、ソニーが今後も力強い業績を続ければ、同社の 格付けが今後1、2年以内に「BBB+」に引き上げられる公算が大きいと説明。

一方で、家電業界の競争激化とゲーム事業に対する短期的な圧力が収益性改善の進展を抑える可能性もあるとの分析も示した。

