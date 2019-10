英ジョンソン政権は欧州連合(EU)離脱を巡る合意獲得に悲観的だと、英当局者が述べた。英保守党政権を閣外協力で支えてきた北アイルランドのプロテスタント強硬派、民主統一党(DUP)が計画に異を唱えたという。

ポンドは下落し、0.7%安の1.2693ドルを付けた。一時は1.2790ドルとなっていた。

原題:UK Official: Dup Holding up Progress, Deal Chances Low(抜粋)

Pound Drops Below $1.27 as Chances of Brexit Deal Take a Hit