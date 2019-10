ＥＵ離脱合意、北アイルランドＤＵＰ支持不可欠－なお隔たりか

Photographer: Jack Taylor/Getty Images Europe Photographer: Jack Taylor/Getty Images Europe

英国の欧州連合(EU)離脱の条件を巡り、英とEUとの協議が土壇場の合意に近づきつつあるが、英保守党政権を閣外協力でを支えてきた北アイルランドのプロテスタント強硬派、民主統一党(DUP)が反対すれば、議会の承認が得られない危険がある。

英、EU当局は過去48時間の協議を通じて、隔たりの大部分を解決した。深夜まで折衝が続けられる一方、英国を除くEU27カ国の大使級会合が16日午後2時(日本時間同9時)に招集された。英国との離脱交渉を担当するEUのバルニエ首席交渉官はその場で合意について説明を行いたい考えだ。

EUとの新たな離脱合意の取り決めは、今月末の離脱を目指すジョンソン英首相にとって最初のハードルにすぎず、北アイルランドのDUPと与党保守党内の離脱強硬派を説得する必要がある。メイ前首相がEUとまとめた離脱協定案は3度にわたり議会で否決された。

ジョンソン首相は今回、DUPの支持を得る確信がない限り、ゴーサインを出すことはないだろうと複数のEU当局者が語った。ジョンソン氏はDUPのフォスター党首と15日に1時間半にわたり会談した。DUPは「隔たりが残っており、さらに作業が必要だと言って差し支えないだろう」との声明をその後発表した。

複数のEU当局者によれば、過去数日のうちに英国側は幾つかの大きな譲歩を行った。英領北アイルランドと英国本土との間で税関検査の実施を受け入れることもその中に含まれるが、これにはDUPが強く反対している。

