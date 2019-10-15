ゴールドマン、ウーバーなど保有株の評価引き下げ－投資銀収入も減少

ゴールドマン、ウーバーなど保有株の評価引き下げ－投資銀収入も減少Sridhar Natarajan
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保有公開株の評価額を２億6700万ドル引き下げ
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投資銀手数料収入も前年同期比15％減、予想以上に落ち込む
米銀行持ち株会社、ゴールドマン・サックス・グループの７－９月（第３四半期）は、保有株式の評価額引き下げが利益を押し下げた。
同社は配車サービスのウーバー・テクノロジーズや、取引プラットフォーム運営のトレードウェブ・マーケッツなどの保有公開株の評価額を２億6700万ドル（約290億円）引き下げた。シェアオフィス事業のウィーワークの新規株式公開（ＩＰＯ）棚上げで、親会社、ウィー・カンパニーの持ち株も評価額を引き下げたとみられる。この結果、公開株・未公開株投資事業のパフォーマンスは過去３年余りで最悪となった。
投資銀行部門の手数料収入も前年同期比15％減と、アナリストの予想以上に落ち込んだ。市場の不安定や大型案件の頓挫が響き、デービッド・ソロモン最高経営責任者（ＣＥＯ）の就任以来で最悪の成績となった。
一方、トレーディング収入は前年同期比６％増の32億9000万ドルとなり、回復の兆候を示した。 ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は31億7000万ドルだった。
株式収入は５％増、債券は８％増だった。
１株当たり利益は24％減の4.79ドルと、アナリスト予想平均の4.86ドルを下回った。
原題：Goldman’s Third Quarter Haunted by Uber, Other Stock Investments（抜粋）