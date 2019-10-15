米大統領選、富裕層が最も恐れるのはサンダース氏か－最高税率97.5％

米国の富裕層が2020年の大統領選挙で恐れているのは、エリザベス・ウォーレン氏よりもバーニー・サンダース氏の当選かもしれない。両候補に政策助言するエコノミスト２人が指摘した。

カリフォルニア大学バークレー校のエマニュエル・サエズ教授とガブリエル・ザックマン教授が開発した、新たな双方向型 ウェブサイトがこうした結論を導き出した。

両氏の計算によると、サンダース大統領の誕生となれば、米国で最も富裕な400人の平均実効税率は97.5％に上る。これには所得税だけでなく、富裕税も含まれる。最富裕層の税率は現在の23％から跳ね上がることになる。ウォーレン候補なら税率は62％となるが、それと比べても高い。

Sky High Taxes Candidates plans diverge widely when it comes to taxing the top 1% of earners Source: Saez, Zucman

富裕層に課す予定の税率は、この両者が際立って高い。ウォーレン氏は5000万ドル（約54億円）以上の資産に２％、10億ドル以上の資産に３％の富裕税を導入する計画。サンダース氏はさらに踏み込み、3200万ドル以上で１％とし、100億ドル超の８％まで富裕税が段階的に拡大する。

大統領選挙で民主党候補が勝利する場合、富裕層が最も歓迎するであろう候補はジョー・バイデン前副大統領だ。それでも平均実効税率は30.6％と、現在のトランプ政権に比べて７ポイント余り高い。

原題：

Billionaires Could Face Tax Rates Up to 97.5% Under Sanders（抜粋）