中国と米国の指導者は「率直かつ効果的、建設的」な通商協議をワシントンで行ったと中国国営の新華社が伝えた。

中国と米国の双方はフォローアップの取り決めについて話し合い、最終的な通商合意の成立に向け努力することで一致したと新華社は報道。新華社によれば、交渉チームは農業や知的財産権保護、為替レート、金融サービス、通商面での協力拡大、技術移転、紛争処理を含む分野で実質的な進展を達成した。

原題:China, U.S. Agree to Make Effort Towards Trade Agreement: Xinhua(抜粋)