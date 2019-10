中国の習近平国家主席は、トランプ米大統領に宛てた書簡で、「農産品に関するあなたの懸念を私は重視している」と表明した。ホワイトハウスが11日に書簡の内容を公表した。

習国家主席は書簡で、中国企業が米国の農産品の購入ペースを最近加速させたと説明。現在協議中の合意の一部について米中のチームの間で進展が見られるとしながらも、「相互の懸念にわれわれが適切に対処し、他の分野も前進させることが重要だ」と主張した。

習主席はその上で、「あなたと私が合意した方向性と原則に双方が従って行動し、協調と協力、安定に基づき、米中関係を前進させるために努力することを期待する」と述べた。

原題:Xi Tells Trump He Sees ‘Great Importance’ in U.S. Ag Concerns(抜粋)