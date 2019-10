ジョン・ボルトン前米大統領補佐官(国家安全保障担当)が本の執筆を決めたと、ニュースサイトのアクシオスが事情に詳しい2人の関係者を引用し 伝えた。

アクシオスによれば、トランプ政権に仕えた時期の話が中心になるという。

原題:Bolton Decides to Write Book About Time in Trump Admin.: Axios(抜粋) ukes