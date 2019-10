ドルは対円で一時108円台－米大統領の米中協議に関するコメント後

Photographer: Keith Bedford/Bloomberg Photographer: Keith Bedford/Bloomberg

10日の外為市場でドルは対円で日中高値を更新。トランプ米大統領が米中貿易協議はとても順調に進み、11日も続くとコメントした。



ドルは0.4%高の1ドル=107円93銭前後。一時0.5%高の108円02銭と、10月1日以来の高値。



原題:

USD Extends Gain vs Yen After Trump Says China Talks Went Well(抜粋)