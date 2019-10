【ＮＹ外為】ポンド上昇、離脱楽観－米中進展でドル一時108円台

10日のニューヨーク外国為替市場ではポンドが上昇。対ドルで2週間ぶりの高値を付けた。英国とアイルランドの首脳は英国の欧州連合(EU)離脱条件の合意へ「道筋」が見えるとの見解で一致した。一方、ドルは下落。米中通商協議の行方を待つ展開となった。

ポンドは3月半ば以来の大幅高。ジョンソン英首相とアイルランドのバラッカー首相は離脱合意に向けて一歩近づいた

ドルは幅広く下落。米中の閣僚級貿易協議では、部分的合意や通貨協定を巡って一致する可能性があるとの報道が流れた

トランプ米政権が華為技術(ファーウェイ)に対し、機密保持の必要性の低い製品を供給するライセンスを一部米企業に与える方針だとの報道も材料。トランプ大統領が中国の劉鶴副首相に11日に会うと明らかにしたことも、リスク選好ムードを強めた

ニューヨーク時間午後4時43分現在、ドルは対円で0.4%高い1ドル=107円92銭。一時は108円台に乗せる場面もあった。9月の米消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったものの、米国債が下落し、円売り・ドル買いが優勢 利回りは世界的に上昇し、利回り曲線はスティープ化した。リスク選好の動きが復活したことが背景 米東部時間の終盤に、中国との貿易協議は非常にうまくいったとのトランプ大統領の発言が伝わると、ドルは108円台に上昇した

ユーロは対ドルで0.3%高い1ユーロ=1.1008ドル。節目の1.1000ドルを上抜き、9月20日以来の高値

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%低下。ドルは大半の新興国通貨や主要10通貨に対して下落。円も軟調だった

欧州時間の取引

ユーロが大幅高。米中が部分的合意に至るとの楽観からドルの買い持ちを手じまう動きとなった。

原題:Pound Surges on Brexit Outlook; Risk-On Hits Dollar: Inside G-10(抜粋)

USD Extends Gain vs Yen After Trump Says China Talks Went Well

Euro Hits Two-Week High, Dollar Drops on Trade Hope: Inside G-10