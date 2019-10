Photographer: Stefan Wermuth/Bloomberg Photographer: Stefan Wermuth/Bloomberg

トランプ米政権は、中国の通信機器メーカー、華為技術(ファーウェイ)に対し、機密保持の必要性の低い製品を供給することを一部米企業に許可するライセンスを近く発行する方針だ。事情に詳しい匿名の関係者からの情報を引用し、米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が報じた。

同紙によると、トランプ大統領は先週の会議でライセンスの発行開始を承認した。このライセンスを管轄する米商務省は「現時点では現状維持だ」と電子メールで回答したという。

原題:Trump to Allow Some U.S. Companies to Supply Huawei: NYT(抜粋)