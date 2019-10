香港取引所はロンドン証券取引所グループ(LSE)の経営陣と話し合うことができないことに失望しており、その結果として、LSE買収案の「追求は香港取引所株主にとって最大の利益にならない」と判断した。香港取引所が発表した。

原題:

HKEX Says Not to Proceed With London Stock Exchange Offer(抜粋)