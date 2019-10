Photographer: STR/AFP Photographer: STR/AFP

トランプ米大統領は7日、ホワイトハウスで今週の米中貿易協議について尋ねられ、中国との部分的な貿易合意は「われわれの望むものではない」とし、「私は大きな取引をまとめることに傾いている」と説明した。

トランプ大統領は、「中国は取引をするためにやって来ると思うが、取引がまとまるかどうか見てみよう」と発言。「われわれはこれまで多くの事をやり遂げてきた。うまくやっている」と述べた。

原題:Trump Says Partial China Trade Deal ‘Not What We Prefer at All’(抜粋)