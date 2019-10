米国株反落、国債も安い－米中貿易交渉に焦点

Photographer: Bloomberg/Bloomberg Photographer: Bloomberg/Bloomberg

7日の米株式相場は反落。米中貿易交渉の行方に関心が集まった。米国債は軒並み下落。特に短期債の売りがきつかった。

米国株は反落、米中貿易交渉の行方に関心が集中

米国債は軒並み下落、短期債が特に売られる

NY原油は反落、約2週間ぶりの大幅高から反転

NY金先物は続落、レンジ上抜けを悲観

S&P500種株価指数は薄商いの中、前営業日の終値を挟んだ小幅なレンジ内にとどまった後、マイナス圏で引けた。中国が米国との貿易協議で取引に応じる用意があるとの臆測が広がり、株価を支えた。一方で、中国側としては議論したい問題の 範囲がかなり狭まっていることをこの数週間の会合で示唆したと、関係者が明らかにし、先行きへの悲観は根強い。

S&P500種は前営業日比0.5%下げて2938.79。ダウ工業株30種平均は95.70ドル(0.4%)安い26478.02ドル。ナスダック総合指数は0.3%下落。米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.56%。

債券弱気が後退 出所:ブルームバーグ、CFTC

先週までは弱い経済データを踏まえ、保護主義的な政策が世界経済の成長を抑制する最大の要因として注目されていた。今週はワシントンで米中が閣僚級の貿易交渉を再開するため、市場の関心は貿易に戻った。経済統計が発信した減速シグナルを受け、追加利下げの臆測を強めたトレーダーらは、政策金利の軌道を見極めようと今週公表される米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨に注目している。

QMAのポートフォリオマネジャー、エド・キャンベル氏は「エスカレートする地政学的リスクと、世界の主要中央銀行で金融緩和が追加されるという、相反する流れがあるが、高い不確実性があるため、このうちどちらの力が最終的に勝るのか現時点で判断するのは本当に難しい」と述べた。

米国債市場では終日利回りが上昇する展開。先物の出来高は平均を下回り、方向性を欠いた。投資適格級の社債発行や米国債の入札予定など、供給圧力が上値を抑えた。

ニューヨーク原油先物相場は反落。一時は約2週間ぶりの大幅高となったが、経済成長やエネルギー需要、地政学的な安定を巡る相反する材料が相次ぎ、上げを消した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は前日比6セント(0.1%)安の1バレル=52.75ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は2セント下げて58.35ドル。

ニューヨーク金先物相場は続落。スポット価格は9月全体で下げ、5カ月ぶりのマイナスだった。世界経済の減速兆候や地政学的な緊張だけでは、金は最近のレンジから上抜けできないとの見方が広がった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.6%安の1オンス=1504.40ドルで終了。

原題: U.S. Stocks Slump as China Trade Meeting Looms: Markets Wrap(抜粋)

原題: Crude Surrenders Gains as Trade Talks Loom, Demand Woes Deepen(抜粋)

原題:Gold Looks for Lost Mojo as Cooling Economy Fails to Spark Gains(抜粋)

原題:Treasuries Bear Flatten, Futures Volumes Poor in Muted Session(抜粋)