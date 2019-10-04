ＦＲＢ、中小銀行の規制負担軽減の最終規則を10日に採決

Photographer: Joshua Roberts/Bloomberg
ＦＲＢ、中小銀行の規制負担軽減の最終規則を10日に採決Jesse Hamilton
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「テーラリング」ルールで銀行の規模と複雑さに応じた規制へ
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ウォール街の大手金融機関には規制上最大級の圧力を維持
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、ウォール街の大手金融機関に対して規制上最大級の圧力を維持しつつ、中小銀行の規制負担軽減を図る最終規則を来週取りまとめる。
「テーラリング」と呼ばれる銀行の規模や複雑さに応じた規制手法は、トランプ大統領に指名されたＦＲＢ理事にとって重要なイニシアチブの１つ。大手銀以外は2008年の金融危機後に導入された主要規則の負担の一部軽減を見込める。この取り組みは議会で昨年通過した法律によって推進されたもので、ＦＲＢは10日に最終規則の採決を行う予定。ＦＲＢが３日に明らかにした。
新制度では各銀行を総資産だけでなく、高リスクの短期資金調達への依存度やオフバランスシート・エクスポージャーの規模、米国外での事業規模などに応じて分類する。
原題：
Fed to Finalize Rule Easing Burden for All but Wall Street Banks（抜粋）