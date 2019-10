【ＮＹ外為】ドル下落、米ＩＳＭ非製造業景況指標が大きく低下

3日のニューヨーク外国為替市場はドルが下落。ブルームバーグのドル指数は一時、1カ月で最大の下げとなった。米国の非製造業景況指標が大きく低下したことに反応した。トレーダーらは、経済情勢に関するさらなる手掛かりを得ようと4日発表される9月の米雇用統計に注目している。

欧州時間の取引

欧州時間にはスイス・フランが下げを拡大する展開。貿易や英国の欧州連合(EU)離脱を巡るリスクは依然高く、世界的に軟調な製造業データを受けて景気減速が長期化する可能性も強まっている。そうした状況においてもフランは下落し、逃避先通貨としての地位に疑問を生じさせる動きとなった。円は上昇した。

