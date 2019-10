10月３日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル下落、米ISM非製造業景況指標が大きく低下

3日のニューヨーク外国為替市場はドルが下落。ブルームバーグのドル指数は一時、1カ月で最大の下げとなった。米国の非製造業景況指標が大きく低下したことに反応した。トレーダーらは、経済情勢に関するさらなる手掛かりを得ようと4日発表される9月の米雇用統計に注目している。

欧州時間の取引

欧州時間にはスイス・フランが下げを拡大する展開。貿易や英国の欧州連合(EU)離脱を巡るリスクは依然高く、世界的に軟調な製造業データを受けて景気減速が長期化する可能性も強まっている。そうした状況においてもフランは下落し、逃避先通貨としての地位に疑問を生じさせる動きとなった。円は上昇した。

◎米国株・国債・商品:株が反発、ハイテク中心に-利下げ観測高まる

3日の米株式相場は反発。米経済減速の兆しが増える中、米金融当局が今月追加利下げを実施するとの観測が高まった。米国債は大幅続伸。

米国株は反発、ハイテク銘柄に買い-追加緩和観測高まる

米国債は大幅続伸、10年債利回り1.53%に低下

NY原油は8日続落、景気懸念で需要見通しに不透明感

NY金先物は続伸、米サービス業指標低調で不安高まる

S&P500種株価指数は朝方、米供給管理協会(ISM)非製造業総合景況 指数の低調を受けて1%余り下落。その後は今月末の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で追加利下げが決定されるとの観測が高まり、上げに転じる展開となった。前日までの2日間に大きく下落していたことから、下げがきつかったテクノロジー銘柄を中心に押し目買いが入った。

S&P500種は前日比0.8%高の2910.63。ダウ工業株30種平均は122.42ドル(0.5%)高の26201.04ドル。ナスダック総合指数は1.1%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.53%。

MUFGユニオンバンクのチーフ金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「景気低迷が拡大しつつあり、それが意味するのは、先行きを占う金融当局者らが、今月末の会合での今年3回目の利下げに踏み切るということだ」と指摘。「この山積みする悪材料が企業・消費者信頼感の一段の悪化をもたらさないようにするため、当局にはより強力な武器が必要だ。利下げはある。大幅な利下げがあると踏むべきだ」と語った。

ニューヨーク原油先物相場は8営業日続落。朝方には低調な米サービス業指標を重しに3%余り下げたが、米追加緩和期待の高まりを受け、下げ幅を縮小した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は19セント(0.4%)安の1バレル=52.45ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は2セント高の57.71ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。米ISM非製造業総合景況指数が3年ぶり低水準となり、世界経済の減速が広がっているとの不安が高まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.4%高の1オンス=1513.80ドルで終了。

◎欧州債:イタリア債を中心に上昇、欧米の景況指数が市場予想下回る

3日の欧州債市場では、イタリア債を中心にユーロ圏国債が上昇。ユーロ圏の大半の国のサービス業PMIと、米国のISM非製造業総合景況指数が市場予想を下回った。

ドイツ債はブルフラット化。10年債と30年債、35年債を95億ユーロ発行したフランスの国債は、長期債が中核国や準中核国をアウトパフォームした

ドイツ10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下のマイナス0.58%、フランス10年債利回りは4bp低下のマイナス0.29%、イタリア10年債利回りは7bp下げて0.83%

