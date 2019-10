10月２日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数ほぼ変わらず、対円ではADP嫌気して下落

2日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数がほぼ変わらず。9月の米民間雇用者数が市場予想を下回る伸びにとどまったため、対円を中心にドル売りが膨らんだ。ただ、今週の主要経済指標の発表待ちの雰囲気も強かった。

ブルームバーグのドル指数は0.1%低下。一時0.3%上昇したが、経済指標が予想を下回り、軟化した ADPリサーチ・インスティテュートが発表した 民間雇用者数は13万5000人増。予想中央値は14万人増。前月は下方修正された 米供給管理協会(ISM)が前日に発表した9月の製造業総合景況指数は2009年6月以来の低水準だった

3日発表のISM非製造業景況指数は前月からの低下が見込まれている

4日発表の雇用統計で景気や金融政策の先行きに一段と注目が集まる可能性がある

ニューヨーク時間午後4時51分現在、ドルは対円で0.5%安の1ドル=107円18銭、対ユーロでは0.2%下げて1ユーロ=1.0958ドル

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は米経済について、振り返って見ると力強いようだが、見通しは不確実性やリスクが多いため、強弱まちまちの様相だと発言

リッチモンド連銀のバーキン総裁は、企業に影響を及ぼしている不透明感が家計にまで打撃を及ぼすのかどうかを判断をする上で消費者信頼感に注目していると述べた

今週は米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長とパウエル議長も講演する

欧州時間の取引

ドルは前日のISM製造業指数を嫌気した下げを埋めた。世界経済を巡る懸念で他の主要通貨も圧力を受けたことが背景。スイスのインフレ指標が予想を下回ったため、地政学的リスクが再燃しているにもかかわらず、スイス・フランは上昇しなかった。

◎米国株・国債・商品:株安、国債高-景気減速懸念が強まる

2日の米株式相場は大幅続落。前日に続いて期待外れの米経済指標が景気減速懸念を助長し、S&P500種株価指数は8月以来の安値に沈んだ。逃避需要を背景に米国債と金は上昇。

米国株は大幅続落、ダウ494ドル安-米民間雇用者数が予想下回る伸び

米国債は続伸、10年債利回り1.60%に低下

NY原油は約2カ月ぶり安値、在庫の大幅増を嫌気

NY金先物は続伸、弱いADP雇用統計で追加利下げ観測強まる

9月のADP米 民間雇用者数は市場予想を下回る伸びにとどまった。前日には、低調なISM製造業総合景況指数が発表されたばかり。S&P500種は2900を割り込み、2日間の下げはここ2カ月で最大となった。

S&P500種株価指数は前日比1.8%安の2887.61。ダウ工業株30種平均は494.42ドル(1.9%)安の26078.62ドル。ナスダック総合指数は1.6%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米国債市場では10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.60%。10年債利回りの低下は5営業日連続となる。

フォード・モーターとゼネラル・モーターズ(GM)の四半期販売台数発表を受けて、利ざや縮小への懸念が高まり、自動車株が下落。S&P500種の業種別指数はほぼ全てが下げ、中でもテクノロジーと工業の下落が目立った。

ニューヨーク原油先物相場は続落、およそ2カ月ぶりの安値となった。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で原油在庫が310万バレル増加、景気減速基調を示す新たな材料となった。米国株の大幅下落も景気減速懸念を膨らませ、原油相場を圧迫した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は98セント(1.8%)安の1バレル=52.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は1.20ドル安の57.69ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。米民間雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことで、追加利下げ観測が高まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は1.3%高の1オンス=1507.90ドル。中心限月として9月3日以来の大幅上昇となった。

◎欧州債:イタリア債を中心に下落、3日はフランスとスペインが入札

2日の欧州債市場ではイタリア債が下落し、ユーロ圏他国の国債をアンダーパフォームした。ジョンソン首相がEUに離脱案を送付した英国の国債は、下げをやや縮小した。

イタリアは銀行団を通じて10年物物価連動国債を40億ユーロ発行。10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して0.90%と、9月23日以来の高水準に上昇

ドイツ債も下落したが、ユーロ圏中核国債は準中核国債をアウトパフォーム。フランスとスペインは3日に国債入札を控えている

ドイツ10年債利回りは2bp上昇のマイナス0.54%、フランス10年債利回りは2bp上昇のマイナス0.24%

