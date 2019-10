Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg

韓国のサムスン電子は中国の恵州にあるスマートフォン工場を10月末に閉鎖する。これにより中国でのスマホ生産から完全に手を引く。韓国紙マネートゥデーが同社からの情報を引用して伝えたもので、中国での需要低迷や労働コスト増加が決定に影響した可能性がある。

サムスンはODM(相手先ブランドによる設計・生産)を拡大し、スマホ生産拠点をインドやベトナムに移管する。昨年12月には天津の工場を閉鎖した。

原題:

Samsung to Close Its Last Smartphone Plant in China: MoneyToday(抜粋)