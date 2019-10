中国の習近平国家主席は1日午前、建国70年に合わせた軍事パレードを前に演説し、香港とマカオの長期安定に引き続きコミットすると表明した。香港では民主派による抗議活動が計画されている。

習主席は「われわれは平和的な統一戦略と『一国二制度』を引き続き堅持しなければならない」と述べた。

建国70年祝賀行事は習主席の演説のほか、天安門広場を中心に軍事パレードも行われ、弾道ミサイルや戦闘機など中国最新鋭の兵器が披露される見通し。

江沢民、胡錦濤両氏と共に並ぶ習近平国家主席 Photographer: Ng Han Guan/AP Photo

