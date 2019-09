中国当局は国有・民間の大豆圧搾業者に対し、米国産大豆を報復関税なしに200万トン購入することを新たに認めた。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

原題:

China Gives New Waivers for Tariff-Free American Soy Purchases(抜粋)