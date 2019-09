WeWork、ニューマン前ＣＥＯに近い幹部２人が退社へ

Photographer: VCG/Visual China Group Photographer: VCG/Visual China Group

シェアオフィス事業を手掛ける米ウィーワークのアダム・ニューマン前最高経営責任者(CEO)と近い関係にある幹部2人が退社する。事情に詳しい関係者2人が明らかにした。

社外秘だとして関係者が匿名を条件に語ったところでは、退社するのはウィーワークの親会社ウィー・カンパニーの最高製品責任者(CPO)でウィーワーク・ジャパン責任者も務めるクリス・ヒル氏と、ウィーワークとウィー・カンパニーの副会長を兼任するマイケル・グロス氏。ウィーワークはコメントを控えている。

ヒル氏はニューマン氏の義理の兄弟で、グロス氏は親しい友人。ブルームバーグは25日、ニューマン氏の突然の 辞任後、新たに就任した共同CEO2人がグロス氏らニューマン氏に近い社員3人の役割を検証していると報じていた。

一方、ダウ・ジョーンズ(DJ)通信は複数の関係者を引用し、ウィーワークがニューマン氏と妻のレベッカ氏の親族や友人20人近くを同社から排除する計画だと報じた。ウィーワーク創業者の1人であるレベッカ氏も24日に退社している。

原題: Two WeWork Executives Close to Neumann Said to Depart、WeWork Plans to Push Out About 20 Close to Neumann, DJ Says(抜粋)