９月26日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル、豪ドルと円に対する下げ埋める-月末・期末控え

26日のニューヨーク外国為替市場では、朝方下げていたドル指数が3週間ぶりの高水準に持ち直した。月末、四半期末と日本の半期末を控える中、米ドルはオーストラリア・ドルと円に対して下げを埋める展開となった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇。9月4日以来の高水準 指数が朝方下げたのには、米国株の序盤での下落や、米・ウクライナ首脳の電話会談に関する告発書の 公表などが影響した可能性がある

オーストラリア・ドル、ニュージーランド(NZ)・ドルなどオセアニア通貨は米ドルに対し上げ幅を縮小 NZドルは米ドルに対し0.5%高。同国中央銀行による利下げの効果に満足しているとの中銀総裁発言の後、0.9%高となる場面があった

ニューヨーク時間午後2時37分現在、ドルは対円でほぼ変わらずの1ドル=107円78銭 ドルは0.3%安の107円43銭をつけた後、持ち直す展開

ユーロはドルに対して0.1%安の1ユーロ=1.0928ドル ラウテンシュレーガー欧州中央銀行(ECB)理事の突然の 辞任で、理事会メンバー間の溝が浮き彫りとなった



原題:South Pacific Currencies Rise as Dollar Weakens: Inside G-10(抜粋)

Dollar Reverses Losses vs Aussie, Yen as Month-End Looms

◎米国株・国債・商品:株が反落、貿易や政治劇巡り-国債は上昇

26日の米株式相場は荒い値動きが日中続いたあと、下落して引けた。米国債は上昇。最新の政治的な混乱や貿易を巡るニュースを背景に、リスク資産の需要が減退した。

米国株は反落、ディフェンシブ銘柄は高い

米国債は上昇、10年債利回り1.70%

NY原油先物は下げ埋める、米国がサウジの防空体制強化を発表

NY金先物は反発、米政治的緊張でリスクテーク意欲減退

S&P500種株価指数は反落し、過去5営業日で4日目の下落。出来高は30日平均を約15%下回った。最新の米政治劇の中心となっている内部告発書の 公表に加え、中国の華為技術 (ファーウェイ)に米企業が部品などの供給を継続するための一時的な制裁猶予措置を米国が延長する可能性は低いとする米当局者発言で株価は圧迫された。ディフェンシブ銘柄は上昇。米国債利回りは低下した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.2%安の2977.62。ダウ工業株30種平均は79.59ドル(0.3%)下落の26891.12ドル。ナスダック総合指数は0.6%値下がり。米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.70%。

NY原油先物はほぼ変わらず。米国がサウジに防空システムと軍隊を追加配備すると発表したことを受け、下げを埋めた。同国は石油生産関連施設を攻撃され、生産が半減した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は8セント(0.1%)安の1バレル=56.41ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント11月限は35セント上昇の62.74ドル。

ニューヨーク金相場は小幅反発。前日はほぼ3週間ぶりの大幅安となっていた。貿易面での新たな楽観は広がっているものの、米国の政治的緊張や中国経済の減速が続いている兆しが重しになった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%高の1オンス=1515.20ドルで終了。

原題: Oil Reverses Loss As U.S. Sends Missile, Troops to Saudi Arabia(抜粋)

PRECIOUS: Gold Gains as U.S. Political Fray Damps Risk Appetite

◎欧州債:ドイツ債が小幅高、ジョンソン首相発言受け英国債は上昇

26日の欧州債市場はドイツ債が小幅高。 金融政策でタカ派的なラウテンシュレーガーECB理事が来月末付けで 辞任すると発表したことが手掛かりとなった。

ドイツ債はブルフラット化。ベルギーの長期債が堅調、中核国・準中核国債のパフォーマンスを上回った

英国債は上昇。ジョンソン首相は引き続き、10月末でのEU離脱を主張している

ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下してマイナス0.58%、フランス10年債利回りは2bp下げてマイナス0.29%、イタリア10年債利回りは2bp下げて0.83%

原題:Bunds Edge Up, Long-End Outperforms; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)