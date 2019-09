4-6月(第2四半期)の米実質国内総生産(GDP)確定値は、前期比で年率2.0%増加。改定値と変わらなかった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値も2.0%増だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

U.S. Third Est. for Second Quarter GDP at 2%; Est 2%(抜粋)