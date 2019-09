フランス元大統領、ジャック・シラク氏が26日、死去した。86歳だった。シラク氏の家族が仏AFP通信を通じて発表した。

シラク氏は1995-2007年に大統領を務め、任期中は同国にユーロを導入したほか、米国のイラク侵攻に対しては国際的な批判の先頭に立った。シラク氏は親日家としても知られていた。

シラク氏、1987年パリで (Photo by Jack Garofalo/Paris Match via Getty Images)

