ＷＤ、東芝関連施設の火災は東芝メモリと無関係－株は上げ幅縮小

Photographer: Akio Kon/Bloomberg Photographer: Akio Kon/Bloomberg

米 ウエスタンデジタル（ＷＤ）は25日、東芝関連施設での火災について、東芝メモリ（ＴＭＣ）が運営するメモリチップ工場とは無関係だと説明した。

同社のコーポレートコミュニケーションズ担当シニアディレクター、ジム・パスコー氏はブルームバーグ・ニュースに対し、ＴＭＣに関連した影響は何もないと指摘。日本の工場は「正常に稼働している」とも述べた。

25日の米株式市場でＷＤ株は一時4.2％高を付けたが、その後は上げ幅を縮小。ＲＢＣキャピタル・マーケッツは今回の火災がメモリチップの価格設定など「基調的事業に影響することはない」との見方から、「日中の株価動向は適切ではない」と分析した。

ＷＤ株は2.5％高で終了。同業の米マイクロン・テクノロジーは一時2.5％高を付けた後、２％高で終了。米シーゲイト・テクノロジーは2.4％高で引けた。

原題： Western Digital Says Toshiba Fire Was Unconnected to TMC (1)（抜粋）