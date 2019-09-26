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Photographer: Akio Kon/Bloomberg

ＷＤ、東芝関連施設の火災は東芝メモリと無関係－株は上げ幅縮小

Ryan Vlastelica
  • 東芝メモリに影響なし、日本の工場施設は正常に稼働とＷＤ
  • メモリチップの価格設定など基調的事業への影響はないとＲＢＣ
Signage for Toshiba Corp. is seen at the company's headquarters in Tokyo, Japan, on Thursday, Nov. 9, 2017. Toshiba is speeding up investments into a new flash-memory plant even as participation of its joint venture partner Western Digital Corp. remains unclear, ratcheting up the pressure on its U.S. counterpart to resolve a legal spat between two companies.
Signage for Toshiba Corp. is seen at the company's headquarters in Tokyo, Japan, on Thursday, Nov. 9, 2017. Toshiba is speeding up investments into a new flash-memory plant even as participation of its joint venture partner Western Digital Corp. remains unclear, ratcheting up the pressure on its U.S. counterpart to resolve a legal spat between two companies.
Photographer: Akio Kon/Bloomberg
Photographer: Akio Kon/Bloomberg

ウエスタンデジタル（ＷＤ）は25日、東芝関連施設での火災について、東芝メモリ（ＴＭＣ）が運営するメモリチップ工場とは無関係だと説明した。

　　同社のコーポレートコミュニケーションズ担当シニアディレクター、ジム・パスコー氏はブルームバーグ・ニュースに対し、ＴＭＣに関連した影響は何もないと指摘。日本の工場は「正常に稼働している」とも述べた。

　　25日の米株式市場でＷＤ株は一時4.2％高を付けたが、その後は上げ幅を縮小。ＲＢＣキャピタル・マーケッツは今回の火災がメモリチップの価格設定など「基調的事業に影響することはない」との見方から、「日中の株価動向は適切ではない」と分析した。

　　ＷＤ株は2.5％高で終了。同業の米マイクロン・テクノロジーは一時2.5％高を付けた後、２％高で終了。米シーゲイト・テクノロジーは2.4％高で引けた。

Western Digital shares gained as much as 4.2%

原題：Western Digital Says Toshiba Fire Was Unconnected to TMC (1)（抜粋）

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