ルノーのジャンドミニク・スナール会長は25日、日産自動車の新しい最高経営責任者(CEO)が「(ルノーと日産自動車の)アライアンス促進」を日産社内で後押しすることを願っていると語った。パリで開かれた国民議会(下院)公聴会後に記者団に語った。

スナール会長は日産のCEO探しについて、今後のアライアンスに影響を与える可能性があり、注目しながら見守っていると説明した。

原題:

Renault Chairman: Counting on New Nissan CEO to Boost Alliance(抜粋)