トランプ米大統領：日本との新たな貿易合意、第１段階を発表 (訂正)

トランプ米大統領は安倍晋三首相との会談の冒頭で、日本との新しく「素晴らしい」貿易合意の「第1段階」を発表すると述べた。

トランプ氏は合意が米国の牛・豚肉、トウモロコシの生産者を支援することになると説明。米国側は発表文で、日本は第一段階の暫定関税合意に基づき、追加で72億ドル(約7760億円)相当の米国の食品と農産物について関税を撤廃ないし削減すると明らかにした。

トランプ氏はまた、400億ドル規模のデジタル貿易でもコミットメントが成立したと発表した。その他の分野については交渉を継続すると語った。

