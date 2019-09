サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは新規株式公開(IPO)の計画を来月に正式発表する方針だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。

情報が非公開だとして匿名を条件に述べた関係者によると、アラムコは上場の意向を10月20日ごろ発表することを目指す。

計画はまだ確定しておらず、最終的なスケジュールやその他の詳細は市場環境や投資家の需要次第だと同関係者は述べた。

アラムコにコメントを求めたが返答は得られていない。

Aramco Is Said Set to Formally Announce Listing Plan Next Month(抜粋)