【ＮＹ外為】ポンド急伸、英議会閉会は「違法」の司法判断受け

24日のニューヨーク外国為替市場ではポンドが急伸。ジョンソン英首相による議会閉会は違法と英最高裁判所が判断し、英議会が再開する見通しとなったことに反応した。ドルは主要10通貨の全てに対し下落。米消費者信頼感指数が今年最大の低下となり、ドル売りがかさんだ。

ニューヨーク時間午後1時40分現在、ポンドはドルに対し0.4%高の1ポンド=1.2480ドル 英議会は25日に再開するとバーコウ下院議長が 発表 司法の判断は「正しいとは思わないが、先へと進む」とジョンソン首相は言明 ポンドは一時、ドルに対し0.6%高の1.2503ドル

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下 コンファレンスボードが発表した9月の米 消費者信頼感指数は125.1に低下、3カ月ぶり低水準 米10年債利回りは低下。米消費者信頼感指数の発表後に下げ幅を拡大

貿易関連では、中国政府が複数の国有・民間企業に対し、米国産大豆を報復関税なしで輸入することを認める新たな 措置を導入したと、関係者が明らかにした

措置を導入したと、関係者が明らかにした ドルは対円で0.4%安の1ドル=107円14銭 トランプ米大統領は、25日の日米首脳会談で貿易合意に向けた進展を継続すると話した

ユーロはドルに対して0.2%高の1ユーロ=1.1014ドル

原題:Pound Surges as U.K. Awaits Next Move After Court: Inside G-10(抜粋)