ムニューシン米財務長官は23日、中国の劉鶴副首相とのワシントンでの貿易協議が10月7日からの週になるだろうと述べた。長官は国連総会に際して、協議が来週になると発言していた。

同長官はFOXビジネスとのインタビューで、「良いニュースは」中国が米国産農産品を再び買い始めていることだとし、「善意の兆し」があると語った。

ムニューシン長官はまた、中国との貿易交渉で米国の農家は重要だが、知的財産が最も重要な問題だと述べた。

原題:Mnuchin Says Talks With China’s Liu Will Be Week of Oct. 7(抜粋)