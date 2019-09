ドイツ銀、プライムブローカレッジ資産をＢＮＰパリバに移管へ

ドイツ銀行はヘッジファンド運用者にサービスを提供するプライムブローカレッジ事業を BNPパリバに移管する。

23日の発表資料によると、ドイツ銀は顧客がBNPに移るまでプライムブローカレッジのプラットフォームの管理を続ける。数段階に分けて実施される公算があるため、最終的にどの程度の資産やテクノロジーがBNPに移されるのか不明。

事情に詳しい複数の関係者によれば、人員は今後数年でフロント・バックオフィスを含めて約1000人が移る見通し。取引は2019年末までに完了し、顧客残高は21年末までに移される見込みだという。

ドイツ銀のクリスティアン・ゼービング最高経営責任者(CEO)が株式トレーディングからの撤退を進める中、両行は7月の早い時期に移管で原則合意に達していたが、顧客の流出で詰めの作業に手間取っていた。

