ゴールドマン・サックス・グループは、ECBが発表した金利階層化の欧州銀行に対する影響を分析した。各銀行の1株当たり利益(EPS)は初年度に上昇するものの、その後の数年間は押し下げられると見込んだ。

ゴールドマンは調査対象とした32銀行について、中銀預金金利の0.1ポイント引き下げは合計で利益の3%に当たる28億ユーロ(約3300億円)の減益要因になると試算。だが階層化により、この影響は50%以上相殺されるという。

階層化がEPSに及ぼす影響は、最初の1年ではドイツ銀やコメルツ銀が4%押し上げられるなど合計で1%の増益要因となるが、3~4年目では1%の減益要因に転じ、イタリアの銀行は約8%利益が押し下げられるとみている。

原題:

ECB Tiering Positive for European Banks in Year One: Goldman(抜粋)