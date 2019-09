韓国と米国は24、25両日にソウルで防衛費の分担について協議することになりそうだと、聯合ニュースが事情に詳しい匿名の関係者1人を引用して報じた。

米側は国務省のジェームズ・ディハート氏が代表団を率いる。韓国側は交渉責任者をまだ選任していない。韓国の国防、外務両省は聯合の報道についてコメントを控えた。

原題:S. Korea, U.S. to Hold Defense Cost Talks Next Week: Yonhap(抜粋)